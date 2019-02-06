الباحة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسعقد محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان, أمس الاجتماع التعريفي الأول بالأعضاء المؤسسين للجمعية التعاونية للوزيات بالمحافظة, المختصة في دعم زراعة وإنتاج أشجار اللوز بأنواعه المتعددة في المحافظة لما تزخر به قيمة اقتصادية وزراعية .وأكد العبيلان خلال الاجتماع ضرورة تكثيف جهودها في تكوين عدد من الجمعيات التعاونية المتخصصة من أجل تنمية مستدامة، والعمل وفق رؤية المملكة 2030 لإتاحة الفرصة للجمعيات التعاونية لأداء دورها بشكل فعال في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية عن طريق تشجيع استثمار المدخرات تعاونياً لتحقيق نتائج إيجابية لصالح أفراد المجتمع المحلي.وأشار العبيلان ، إلى أن المحافظة وعدد من المراكز التابعة لها اشتهرت فيما سبق بجودة إنتاج ثمار اللوز بأنواعه الأمر الذي دعا المبادرين في تأسيس هذه الجمعية إلى النظر في البعد الاقتصادي والثروة الزراعية بعين الاعتبار, وبدعم من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة.وفي الختام خرج الاجتماع بعدد من التوصيات تمهيداً لرفع بها إلى إمارة منطقة الباحة.//انتهى//13:49ت م0084