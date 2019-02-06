عام / دولة رئيس وزراء ألبانيا يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
الأربعاء 1440/6/1 هـ الموافق 2019/02/06 م واس
الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس
استقبل دولة رئيس الوزراء بجمهورية ألبانيا إيدي راما،في مقر إقامته بالرياض اليوم ، معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.
وجرى خلال الاستقبال استعراض فرص الاستثمار بين البلدين ، وبحث أوجه التعاون في قطاع التنمية الدولية .
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف وعدد من المسؤولين .
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