الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واساستقبل دولة رئيس الوزراء بجمهورية ألبانيا إيدي راما،في مقر إقامته بالرياض اليوم ، معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.وجرى خلال الاستقبال استعراض فرص الاستثمار بين البلدين ، وبحث أوجه التعاون في قطاع التنمية الدولية .حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف وعدد من المسؤولين .// انتهى //13:58ت م0086