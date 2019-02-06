مكة المكرمة 1 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسنظم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ممثلا بمركز شذى البراعم لضيافة الأطفال اليوم فعاليات برنامج "التاجر الصغير" الذي يأتي ضمن سلسلة البرامج والأنشطة والشراكات المجتمعية التي يقيمها المركز طوال العام بحضور مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة الدكتور هشام بن محمد مدني وذلك بفندق أنجم مكة .ويهدف البرنامج إلى تعزيز قيمة العمل في نفوس الناشئة وإكسابهم مهارات الإدارة المالية عن طريق تجهيز وإعداد بسطات تحاكي الواقع لتمثيل السوق الشعبي من إعداد الطفل ومساعدة أسرته على أن يتم بيعها لجميع الزوار وذوي الأطفال بدعوة مفتوحة للجميع في أجواء حماسية شيقة أثارت إعجاب الحضور وتفاعلهم.وعبرت إدارة مركز شذى البراعم لضيافة الأطفال عن شكرها للجميع على هذه المساهمة الفاعلة لتشجيع هذه النوعية من الشراكات المجتمعية التي من شأنها غرس مفهوم الشراكات برؤية 2030 لينشأ هذا الجيل بالوعي المجتمعي المواكب للرؤية المنشودة.// انتهى //14:11ت م0089