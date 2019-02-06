مكة المكرمة 01 جماد الآخر 1440 الموافق 06 فبراير 2019 م واسزار سفير أستراليا رضوان جدوت مساء أمس مؤسسة مطوفي حجاج دول تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا التقى خلالها رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف طارق بن محمد عنقاوي وعددا من أعضاء مجلس الإدارة وذلك للاطمئنان على الخدمات التي تقدمها المؤسسة لحجاج أستراليا خلال موسم حج هذا العام 1440 ه البالغ عددهم 5 آلاف حاج .وعدّ سفير أستراليا هذه الزيارة ضمن اطر تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسة والتعرف عن كثب على مستوى الخدمات التي يحظى بها الحجاج الأستراليين خلال موسم الحج مؤكدا أن المعتمرين والحجاج الأستراليين يحظون كبقية قاصدي الحرمين الشريفين من دول العالم بوافر من الرعاية والعناية والاهتمام من حكومة وشعب هذه البلاد المباركة التي حباها الله بخدمة الإسلام والمسلمين وضيوف الرحمن .وأفاد أن ما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لحجاج بيت الله الحرام هو محل تقدير واعتزاز من الجميع ومبعث فخر لدى جميع المسلمين لافتا النظر إلى أنه يقدم من أستراليا في كل عام أكثر من 7 آلاف معتمر وفق جداول زمنية ويؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان مقدرا في ذات الوقت ما تقدمه المؤسسة للحجاج الأستراليين من خدمات وإمكانات وحرصها على راحة الحجاج الذين تتشرف بخدمتهم .من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف طارق عنقاوي بسفير أستراليا رضوان جدوت وشكره على زياته للمؤسسة للتعرف على ما تبذله المؤسسة من جهود وما تقدمه من خدمات لحجاج دولته لافتا أن المؤسسة تحرص على عقد اللقاءات المبكرة مع القائمين على مكتب شؤون حجاج أستراليا للتنسيق والتباحث فيما يعزز مسيرة أداء المؤسسة الخدمية نحو الحجاج الأستراليين مؤكدا أن المؤسسة ترحب بسفراء وقناصلة الدول التي تتشرف المؤسسة بخدمة حجاجهم لزيارتها والتعرف على مستوى الخدمات المقدمة للحجاج بما يوازي حجم الرعاية والاهتمام المقدمة من حكومتنا الرشيدة – رعاها الله – لحجاج بيت الله العتيق وينسجم مع ما توليه وزارة الحج والعمرة من اهتمام بالغ بضيوف الرحمن .// انتهى //14:17ت م0092