الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسعلقت لجنة الانضباط والأخلاق قرار إيقاف لاعب نادي النصر سلطان الغنام مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، الصادر أمس، نظير قيام اللاعب بالدعس على لاعب الفريق المنافس في المباراة التي جمعت النصر بالتعاون ضمن مواجهات الجولة الـ18 ، وذلك حسب خطاب نادي النصر المرفوع إلى رئيس اللجنة بتاريخ 2019/2/6م، والذي تضمن أن ضيق الوقت لا يسمح للنادي بتنفيذ القرار الانضباطي الصادر تجاه اللاعب سلطان الغنام .وقررت اللجنة تعليق القرار بشأن لاعب نادي النصر سلطان الغنام بصفة فورية عملاً بالمادة (2/1/149) والمادة (151) من اللائحة ، ويستمر تعليق القرار حتى نهاية يوم 2019/2/10م.// انتهى //14:18ت م0094