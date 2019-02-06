الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واستصدرت المملكة العربية السعودية الدول على مستوى إنتاج المواليد في الخيل العربية على مستوى أعضاء المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO) وذلك بعد إعلان المنظمة في اجتماعها السنوي المقام في مدينة سيدني بأستراليا بأن عدد الخيل المسجلة 3116 رأس لعام 2018م .وبذلك تكون المملكة العربية السعودية الأولى عالمياً بعدد المواليد المسجلة لعام 2018م.// انتهى //14:22ت م0095