نجران 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسيطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد،أمير منطقة نجران، غداً حراسة الغابات والمراعي والمنتزهات بالمنطقة،التي تعد ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة المستهدفة لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠،لتحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة،ورفع كفاءة الخدمات المختلفة, والمحافظة على البيئة لتعزيز التنمية المستدامة وصولاً إلى تجسيد رؤية المملكة التطويرية ٢٠٣٠.وتهدف المبادرة إلى تحقيق التنمية المستدامة للمراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها , ومكافحة التصحر، وحماية المراعي والغابات من التعدي والتدهور،إضافة إلى تعزيز الاستثمار بالقطاع البيئي من خلال تأسيس شركة وطنية تشرف عليها الوزارة لإدارة وتأجير بعض المراعي والغابات وتنميتها،وتنظيم الاستثمار بها.// انتهى //14:25ت م0096