الباحة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسبدأت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة أمس, في احتساب فواتير المياه بالاستهلاك الفعلي في معظم القرى والمحافظات بالمنطقة.وأوضح مدير مياه الباحة المهندس أحمد القرشي أنه جرى استكمال الاحتساب الفعلي لدي الجميع بشكل تدريجي خلال الفترة المقبل بمشيئة الله، داعياً الجميع إلى ترشيد استهلاك المياه والابتعاد عن الإسراف في المياه.// انتهى //15:31ت م0160