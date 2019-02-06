الريث 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمركز وادي عمود التابع لمحافظة الريث، توزيع السلال الغذائية على الأسر على المستفيدة من خدماتها بالمركز والقرى التابعة له.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية مسفر بن أحمد السلمي، أن السلال الغذائية التي تم توزيعها تضم العديد من الأصناف المتنوعة بقيمة واحد وعشرين ألف ريال.وأكد حرص الجمعية على تواصل الدائم مع المستفيدين والعمل على توفير احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها لزيادة روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة من المواد الغذائية وسد حاجتهم، مثنياً في الوقت نفسه على الجهات والمؤسسات الداعمة للجمعية.// انتهى //15:33ت م0162