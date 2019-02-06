تبوك 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسفي إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسيّة بالمنطقة، عقدت اللجنة اجتماعها اليوم، بحضور كافة الأعضاء، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.وفِي بداية الاجتماع تم الاطلاع على تقارير اللجان الميدانية المتعلقة بالجهود التي بذلت من الجهات المختصة في الحالة المطرية السابقة والاستعداد للحالة المطرية المتوقعة بإذن الله تعالى خلال الأيام القادمة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط والاستعدادات المبذولة من كل جهة بهذا الخصوص، وتم التأكيد على ضرورة تفعيل الخطط المعدة والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة. // انتهى //15:33ت م0163