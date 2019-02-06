الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسبدأ وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل اليوم, زيارة رسمية لجمهورية طاجيكستان تستمر عدة أيام، تلبية لدعوة تلقاها من لجنة الشؤون الدينية وتنظيم الأعياد الوطنية لدى حكومة طاجيكستان.وكان في استقباله لدى وصوله مطار دوشانبي الدولي، نائب رئيس اللجنة الدينية في حكومة طاجيكستان فاروق الله عالم زاده، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان عبدالعزيز بن محمد البادي، وعدد من منسوبي السفارة واللجنة الدينية بالحكومة الطاجيكستانية.وتأتي الزيارة في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تعزيز التعاون مع الجهات الإسلامية التي تعمل في خدمة العمل الإسلامي في الخارج،ومناقشة مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، وسبل نشر الوسطية، ونبذ الغلو والتطرف ومحاربة الإرهاب.كما سيلتقي الدكتور الصامل عدداً من الشخصيات الإسلامية، إضافة إلى زيارة مجلس العلماء بالمركز الإسلامي بطاجيكستان، تتناول اللقاءات في مجملها مناقشة سبل التعاون المشتركبين الوزارة والمؤسسات والجمعيات الإسلامية في خدمة الإسلام والمسلمين، واستعراض رسالة المملكة في خدمة الدعوة، ونشر الوسطية والاعتدال، والتصدي للجماعات المتطرفة.مما يذكر أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات من معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار تعزيز روابط التعاون الإسلامي المشترك بين البلدانالإسلامية، وتوطيد رسالة المملكة العربية السعودية ومنهجها القائم على الوسطية والاعتدال، تحقيقاً لرؤى وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في ضوء رؤية المملكة 2030 .// انتهى //15:34ت م0164