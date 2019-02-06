الطائف 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسوقف أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل على عدد من المواقع بالسيل الكبير واطلع على احتياجات الأهالي من الخدمات البلدية ، كما وجه بإزالة تعديات عشوائية واحداثات مخالفة على أراضي مجاورة لميقات الحج والعمرة بالسيل الكبير (قرن المنازل).وقد استرجعت أمانة الطائف ممثلة في بلدية السيل الكبير الفرعية الأراضي الحكومية البيضاء التي استغلها محدثون بإقامة أسوار من البلك وهناقر وغرف من الصفيح وعقوم ترابية، وغيرها من الاشغالات.وأوضحت الامانة أن التعديات المزاله تشكلت بطريقة غير نظامية حيث حرص المعتدون على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وإشغال الأرض بإيقاف السيارات والهياكل الخربة بالإضافة إلى إنشاء الأسوار الإسمنتية والغرف السكنية الصغيرة، دون وجود مستمسكات شرعية تخولهم استغلال الأراضي.//انتهى //15:37ت م0165