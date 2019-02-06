القاهرة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الدورة الأولى لمهرجان منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار "أمة واحدة وثقافات متعددة .. فلسطين في القلب"، الذي تقام فعالياته على مسرح دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير 2019م من خلال تنظيم معرض عن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمنكوبين في العالم عبر مشاريعه المتعددة.وأوضح مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمركز شلهوب بن عبدالله الشلهوب في تصريح له أن المعرض يحتوي على العديد من الصور وشاشات العرض والمواد المرئية والمطبوعات والكتيبات التي تبرز المشروعات الإنسانية المتنوعة التي نفذها المركز في 42 دولة، ومنها المشروعات النوعية المتخصصة التي ينفذها المركز في اليمن مثل مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم مليشيا الحوثي، ومركز تركيب الأطراف الصناعية، ومشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لنزع الألغام في اليمن "مسام "،مبينًا أن المعرض حظي بإقبال جماهيري كبير، مشيرًا إلى أن المركز سينظم ندوة يوم الخميس المقبل في المركز التعليمي المدني تتناول جهود المملكة الإنسانية والإغاثية التي قدمتها للعديد من الدول عبر المركز.الجدير بالذكر أن حوالي 20 دولة عضوة في منظمة التعاون الإسلامي تشارك في المهرجان وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ، وستحل دولة تنزانيا، كضيف شرف في المهرجان ، بالإضافة لعدد من مؤسسات المنظمة منها مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، وصندوق التضامن الإسلامي ووقفه، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، واتحاد وكالات الأنباء الإسلامية (يونا)، ومنتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون, كما يعرض المهرجان الثقافات والمنتجات المتنوعة للدول المشاركة بهدف تعزيز أواصر الترابط والتعارف بين شعوب العالم الإسلامي.// انتهى //15:37ت م0166