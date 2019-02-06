الطائف 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسحصلت الكلية التقنية بالطائف على المركز الأول في مسابقة المهارات في إدارة نظم الشبكات على مستوى منطقة مكة المكرمة .وهنأ عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم المتدرب محمد بن سعد العمري من قسم الحاسب الآلي بالكلية على تحقيقه المركز الأول وحصوله على الميدالية الذهبية في مسابقة المهارات في إدارة نظم الشبكات على مستوى جامعات وكليات وإدارات تعليم منطقة مكة المكرمة .وأشار القاسم إلى أن المتدرب العمري تسلم الميدالية الذهبية من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة في الحفل الختامي للمسابقة بجدة وبحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة الأستاذ فيصل كدسة .من جهته أكد وكيل الكلية لخدمات المتدربين الأستاذ محمد الغامدي أن الكلية التقنية بالطائف شاركت بتسعة متدربين في هذه المسابقة بإشراف الأستاذ جهاد إبراهيم الطحيني والأستاذ برآء سامي بنجر.//انتهى//// انتهى //15:37ت م0167