عرعر 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس‏‎رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة, اجتماع القيادات الإدارية والمحافظين .وحث سموه الجميع على الإشراف على تقديم الخدمات للمواطن والمقيم في المحافظات والمراكز التابعة لها، ووضع الخطط التطويرية لتقديم خدمات أفضل وبمستوى أعلى، وكذلك تكثيف برامج توعية أهالي المحافظات ، بضرورة الحفاظ على البيئة بمكوناتها الشاملة الزراعية والحيوانية والطبيعية.كما شدد على أهمية دور القيادات الإدارية و المحافظين الإشرافي في متابعة الأعمال والإشراف على المراكز المرتبطة بهم وسير العمل بها، ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية التابعة للمحافظة بما يخدم المواطنين وتحقيق احتياجاتهم.ودعا سموه إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .// انتهى//15:39ت م0168