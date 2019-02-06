القاهرة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسيشارك اتحاد إذاعات الدول الإسلامية في فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الثقافي والفني الأول لمنظمة التعاون الإسلامي، المقام حاليا بالقاهرة، بعنوان "أمة واحدة وثقافات متعددة.. فلسطين في القلب" بجناح متميز ضم بعض نماذج الإصدارات والمطبوعات التي أصدرها الاتحاد منذ تأسيسه.وأشار المدير العام لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية محمد سالم ولد بوك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إلى أن مشاركة الاتحاد في هذا المعرض تركز على إبراز الأنشطة التي يزاولها الاتحاد، وتقديم بعض النماذج والمطبوعات المختلفة الخاصة بالاتحاد سواء أكانت سمعية أم بصرية، وكتيبات ومطويات ومجلات الدورية.وأضاف أن هناك أوراقاً تعريفية بأنشطة الاتحاد وأهدافه بغرض الإسهام في الدور الثقافي والحراك الفكري والإسلامي لإنجاح هذا المهرجان الأول لمنظمة التعاون الإسلامي، عادّا المهرجان بمثابة اللبنة الأولى لمهرجانات أخرى تهدف إلى إبراز نتاج العمل الإنساني والثقافي الإسلامي المشترك للبلدان الإسلامية.مما يذكر أن المهرجان يتضمن فعاليات زاخرة بالأنشطة الفنية والثقافية والرياضية والفكرية والسياحية، كما يتضمن معارض فن تشكيلي، وملابس تقليدية وتراثية، وأمسيات شعرية، ومسرح وفعاليات يشارك بها ذوو القدرات الخاصة.ويهدف المهرجان في انطلاقته الأولى إلى تكوين صورة إيجابية للعالم الإسلامي وثقافته وحضارته، ويسعى إلى تقريب ثقافات العالم الإسلامي من دول عربية وإفريقية وآسيوية، وكذلك للتعريف بدور المنظمة وتاريخها عبر التفاعل الذي ستخلقه الأنشطة الثقافية.// انتهى //15:50ت م0170