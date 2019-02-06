طرابلس 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسأرسلت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قافلة تعزيزات عسكرية جديدة لعملية تطهير الجنوب انطلقت من بنغازي إلى قاعدة الجفرة العسكرية.وتضم القافلة، التي أظهرها شريط مرئي لشعبة الإعلام الحربي، سيارات دفع رباعي محملة رشاشات الـ 14 ونص إضافة إلى مدرعات عسكرية مصفحة.وتخوض القوات المسلحة منذ مطلع شهر يناير الماضي عملية تطهير شاملة لجنوب غرب ليبيا من الميليشيات الإرهابية والمعارضة التشادية المتمردة والعصابات الإجرامية.// انتهى //16:52ت م0198