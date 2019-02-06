نجران 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسعقدت جمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوي الاحتياجات الخاصة "شمعة أمل" بنجران أمس، الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة للجمعية منذ تأسيسها، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية علي بن مانع آل منيف, ومشرف الجمعيات بنجران هاني بن علي آل ريشان, وأعضاء الجمعية, والأعضاء المرشحين للمجلس، وذلك بمقر الجمعية بحي الأمير مشعل.واستعرض الاجتماع منجزات الجمعية خلال عام 2018م، وعمل إدارة المجلس طيلة الأربع سنوات الماضية، وميزانية الجمعية وجميع المصاريف والإيرادات والعضويات وخطط المجلس في تنفيذ البرامج، كما جرى الاقتراع والتصويت للأعضاء، وانتخاب 13 عضواً للدورة الثالثة للجمعية.// انتهى //16:57ت م0201