سكاكا 01 جمادي الأخرة 1440هـ الموافق 06فبراير 2019م واسأقام مركز عبد الرحمن السديري الثقافي محاضرة بعنوان (التعليم الجامعي ومخرجاته)، ألقاها الدكتور محمد بن علي الصالح وأدارها عضو المجلس الثقافي بالمركز الدكتور نايف بن صالح المعيقل، اليوم في قاعة العرض والمحاضرات بدار العلوم بسكاكا، وحضرها مجموعة من أعضاء المجلس الثقافي وعدد من أبناء منطقة الجوف، حيث نقلت للقسم النسائي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.واستهل الدكتور محمد بن علي الصالح حديثه عن لقاء معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مع قيادات التعليم الجامعي في جدة والذي استهدف تقييم واقع التعليم الجامعي، ومستقبل الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب المهني ومواءمة مخرجاتهما مع سوق العمل وتطوير مخرجات الجامعات ومعاهد التعليم المهني والتقني وتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030 وذلك بالتركيز على نواتج التعليم.وتحدث الصالح عن التوجهات الحالية لوزارة التعليم تجاه مخرجات التعليم الجامعي، ومخرجات التعليم الجامعي من حيث نوعية التخصصات ونوعية النواتج وعن المسؤولية المشتركة ما بين القطاع الحكومي والجامعات وأفراد المجتمع، وأيضا القطاع الخاص الذي أكد بأنه ينتظر منه أن يقدم مبادرات نوعية للمساهمة في تدريب وتأهيل خريجي الثانوية العامة والجامعات.مؤكدًا الصالح في محاضرته بأن قضية مخرجات التعليم الجامعي تعد قضية عالمية تتفاوت حدتها ونسبتها من بلد لآخر لاسيما أن بعض الدراسات العالمية تفيد أن النجاح في العمل يحتاج إلى ما يقارب 15 %‏ فقط من المهارات الصلبة (Hard skills) و 85 %‏ من المهارات الناعمة (soft skills).وختم حديثه في محاضرته عن بعض الحلول والمقترحات التي من شأنها تجويد المخرجات الجامعية منها التعاون بين الجامعات والجهات ذات العلاقة بفتح تخصصات جديدة وعصرية كالطاقة الشمسية والمتجددة وإنشاء معاهد ومراكز تأهيلية وتدريبية لخريجي الثانوية وذلك بالتنسيق مع التعليم التقني والقطاع الخاص.يذكر أن هذه المحاضرات تأتي ضمن خطة الأنشطة الثقافية لمركز الأمير عبدالرحمن السديري الثقافي للعام 2018/2019 م.//انتهى//17:01ت م0203