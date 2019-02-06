نجران 01 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسدشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" بتعليم نجران سراء سعيد الشهراني اليوم، مبادرة "القارئ الصغير" تحت شعار "جيل يقرأ .. أكثر وعيًا"، وذلك بالروضة الخامسة عشرة.واشتملت المبادرة على عدد من الفقرات قدمها أطفال الروضة، تلاها كلمة قائدة الروضة عائشة الوادعي أوضحت خلالها فكرة المبادرة والتي تقوم على إنشاء مكتبة تعليمية ثقافية داخل الروضة لمعالجة مشكلة ظهرت بين الأطفال في وقتنا الحالي وهي قضاء جل وقتهم بين الأجهزة، فكانت هذه المبادرة لتعويد النشء على القراءة المباشرة من القصص، ونشر ثقافة القراءة بين الأطفال، واستشعار أهميتها في بناء الشخصية لجيل المستقبل، وإنشاء جيل مثقف قارئ، وتشجيعهم على القراءة والكتابة، وتنمية شخصية ومهارات الطفل اللغوية.بعد ذلك تفقدت مساعدة الشؤون التعليمية الفصول الدراسية والوقوف على البرنامج اليومي المنفذ، مشيدة بفكرة المبادرة التي تساعد على النمو المعرفي واللغوي لدى الأطفال.//انتهى//17:04ت م0205