مكة المكرمة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسالتقى معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم، رئيس مكتب شؤون الحجاج بجمهورية تشاد الجنرال ادريس دوكوني الدكير، والوفد المرافق, وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.وجرى خلال اللقاء, مناقشة عدد من الموضوعات وتبادل الأحاديث ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج، والتطرق للخدمات والتسهيلات التي تتشرف وزارة الحج والعمرة بتقديمها لحجاج ومعتمري جمهورية تشاد، وكذلك الترتيبات اللازمة التي تكفل لهم أداء المناسك في جوٍ من السكينة والوقار.وأكد معالي نائب وزير الحجّ والعُمرة أن الوزارة تعمل على مدار الساعة لإنهاء الاستعدادات اللازمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وتقديم أرقى الخدمات وفق منظومة عمل متكاملة، والسعي إلى خدمة ضيوف الرحمن بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.بدوره, رفع رئيس مكتب شؤون الحجاج بجمهورية تشاد، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على المجهودات المبذولة والرعاية المتواصلة والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار .// انتهى //17:05ت م0206