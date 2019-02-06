حوطة بني تميم 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسأقامت إدارة مكافحة المخدرات في حوطة بني تميم, في كلية التقنية بمحافظة الحريق اليوم, محاضرة توعوية عن أثر تعاطي المخدرات على المجتمع وسبل الوقاية منها، ألقاها مساعد مدير مكافحة المخدرات بحوطة بني تميم النقيب عادل العتيبي .وتناول النقيب العتيبي التعريف بالمخدرات ومتعاطي هذه الآفة المهددة لحياة الشخص المتعاطي وخطورتها على المجتمع، والأسباب التي تدعو بعض الأشخاص لتعاطيها وإدمانها، وهدف مروجيها في تدمير المجتمعات.كما أقامت الإدارة أمس محاضرة مماثلة على مسرح كلية العلوم والمجتمع للطالبات بمحافظة حوطة بني تميم ألقتها عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتورة إسلام العمري، شملت إقامة معرض تضمن مجموعة من اللوحات والمجسمات والنشرات والعروض التي سلطت الضوء على ماهية المخدرات وأضرارها، ومفهوم الإرشاد الوقائي، والأسباب المؤدية لتعاطي المخدرات، وأشكال التدهور النفسي والمعرفي الناتج عن التعاطي إلى جانب الإجراءات الإدارية والعقوبات الخاصة بمكافحة المخدرات.// انتهى //17:17ت م0210