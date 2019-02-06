نيويورك 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسإستهلت الأسهم الأمريكية التداولات اليوم على انخفاض في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون التطورات ذات الصلة بمباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وخطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس دونالد ترامب ولم يطرح فيه أي مبادرات محددة بشأن السياسة الاقتصادية.وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 39.95 نقطة، أو ما يعادل 0.16 بالمئة، عند الفتح إلى 25371.57 نقطة ، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 2.65 نقطة، أو 0.10 بالمئة، إلى 2735.05 نقطة، ونزل مؤشر "ناسداك" المجمع 1.64 نقطة، أو 0.02 بالمئة، إلى 7400.44 نقطة عند الفتح.// انتهى //18:24ت م0235