المنامة 1 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 6 فبراير 2019 م واسأصدر القضاء البحريني اليوم ، أحكامًا على اثني عشر متهمًا بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وحيازة وتصنيع مفرقعات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص والتدرب على تصنيع الأسلحة واستعمالها.وصدرت الأحكام بمعاقبة سبعة من المتهمين بالسجن المؤبد واثنين آخرين بالسجن عشر سنوات، فيما عوقبت متهمة بالسجن لمدة خمس سنوات وآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وتراوحت الغرامات المالية بحق جميع المتهمين بين خمسمئة دينار ومئة دينار. كما حُكم عليهم بإسقاط الجنسية عنهم.// انتهى //18:35ت م0238