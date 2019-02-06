واشنطن 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم أن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال يمثل تهديدًا ماثلًا ويجب مواجهته وهزيمته.وقال في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لهزيمة "داعش" الذي تستضيفه العاصمة الأمريكية واشنطن إن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسيًا وإن القوات الإيرانية يجب أن تخرج من سوريا، مشددًا على أن تنظيم داعش يجب ألا يكون له مكان لنشر أفكاره.كما أكد وزير الخارجية الأمريكية دعم بلاده المستمر للعراق في جهوده لمكافحة الإرهاب، وقال "تحالفنا يجب أن يستمر في دعم حكومة العراق" في جهودها ضد الإرهاب.// انتهى //18:43ت م0240