القاهرة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسزار القنصل العام للمملكة العربية السعودية بمدينة السويس عبدالله الطلحي جناح المملكة المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50، واستقبله الملحق الثقافي لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور خالد بن عبدالله النامي.وأشاد "الطلحي" خلال الزيارة بجناح المملكة المشارك في فعاليات المعرض من حيث حسن التنظيم والتنسيق، وتنوع المحتوى الثقافي الذي يمثّل المملكة، ويعرض التاريخ والثقافة والأدب والفكر والمحتوى السعودي بجودة عالية.كما استقبل جناح المملكة المشرف العام على المتحف المصري الكبير الدكتور طارق توفيق الذي أكد أن الجناح جاء معبرًا وصادقًا عن كل الملامح الرئيسة الخاصة بالتاريخ والثقافة السعودية.وأوضح "توفيق" أن جناح المملكة العربية السعودية عبّر عن هوية المملكة وما تعيشه من تقدم وازدهار للوصول إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، مبديًا إعجابه بالتنوع الموجود لدور النشر والمؤسسات والجامعات السعودية في مكان واحد.// انتهى //18:45ت م0241