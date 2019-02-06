بيروت 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسالتقى وزير المال اللبناني علي حسن خليل اليوم في بيروت المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه.وجرى خلال اللقاء عرض للمشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي، لا سيما ما يتعلق بالحوكمة وإدارة العقارات ومشروع استحداث وظائف ومشروع الخدمات الصحية، بالاضافة إلى الإصلاحات المطلوبة والتي تتماشى مع مقررات مؤتمر "سيدر"، وإعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء وخفض العجز في الموازنة ورفع نسبة الإيرادات.// انتهى //18:46ت م0242