واشنطن 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسعقد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو اليوم، اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان.وناقش الجانبان خلال الاجتماع، الجهود العالمية في محاربة تنظيم "داعش"، وتطورات الأوضاع في فنزويلا وليبيا، وسبل تعزيز أمن الطاقة الإقليمي.وأعرب وزير الخارجية الأميركي، عن شكره لفرنسا، نظير جهودها في محاسبة إيران على نشاطها الإرهابي في أوروبا.// انتهى //18:46ت م0243