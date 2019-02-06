القاهرة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسيشارك صندوق التضامن الإسلامي في فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الثقافي والفني الأول لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تقيمه المنظمة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والثقافة بمصر، خلال الفترة من 5-9 فبراير 2019 م، بجناح ضمّ عددًا من الصور والمنشورات والكتيبات الإعلامية وفيديو تعريفي بالصندوق.وتضمّن جناح الصندوق بالمعرض عددًا من البنرات التوضيحية حول مهامه وإنجازاته والمشاريع التي شارك فيها بعددٍ من الدول الإسلامية، وأيضًا بالدول غير الإسلامية لدعم الجاليات المسلمة هناك.وقال المدير التنفيذي لصندوق التضامن الإسلامي إبراهيم بن عبد الله الخريم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن مشاركة الصندوق بهذا المهرجان تأتي بجناح تعريفي بأعمال الصندوق ونشاطاته الخيرية.وأوضح أن عدد المشاريع المحمولة بلغ 2775 مشروعًا في مجالات الصحة والتعليم ورعاية الشباب والطوارئ والكوارث في 135 دولة وبتكلفة إجمالية بلغت 2365 مليون دولار، منوهًا بأن الصندوق يعد الذراع الخيري لمنظمة التعاون الإسلامي.مما يذكر أن أجنحة المعرض شملت أيضًا مشاركات تعكس ألوانًا من مختلف ثقافات دول العالم الإسلامي متضمنة منتجات الحرف التقليدية والتراثية، والملابس التقليدية، والأكلات الشعبية، والفنون التشكيلية.// انتهى //18:47ت م0244