تبوك 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسوقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مذكرة تفاهم مع فرع الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة, حيث مثّل تعليم تبوك في توقيع الاتفاقية مدير إدارة الجودة وقياس الآداء خلف بن ثويني الشمري, فيما مثلّ الجمعية السعودية للجودة رئيس فرع الجمعية بتبوك لافي بن ناصر البلوي.وتهدف هذه المذكرة إلى الإسهام في نشر ثقافة الجودة في المجتمع التعليمي في المنطقة، والتعاون في تقديم الاستشارات والدراسات والبحوث العلمية والفنية في مجال الجودة، وتأهيل منسوبي ومنسوبات إدارة الجودة, وقياس الآداء, وقادة وقائدات المدارس, ومنسقي ومنسقات الجودة في المدارس, والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالجودة على مستوى المنطقة.حضر توقيع مذكرة التفاهم عدداً من المشرفين من أمانة تعليم تبوك, ومن إدارة الجودة وقياس الآداء, ومنسوبي الجمعية السعودية للجودة في منطقة تبوك.// انتهى //18:54ت م0248