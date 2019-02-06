أملج 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واستقيم لجنة التنمية السياحية بمحافظة أملج غدًا, سباق القوارب الشراعية ضمن فعاليات "مهرجان أملج التراثي البحري الخامس" التي انطلقت فعالياته مؤخرًا، وذلك بهدف التعريف بالمحافظة وقواربها الشراعية التي تميزت بها صناعةً واستخدامًا.وأوضح أمين لجنة التنمية السياحية اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني, أن سباق القوراب الشراعية يُعرف بالسفن الشراعية التي كانت تسمى "السنبوك" التي تعد من تاريخ أملج وتراثها، وكانت تستخدم لنقل البضائع والأحياء البحرية لتصديرها لأسواق دول مصر والسودان ومحافظاتها، ويتم تسويق جميع الأحياء البحرية من صدف ونهيد وبصر وصرمباك، كذلك تصدير الفحم إلى السويس، وكانت هذه السفن الشراعية الكبيرة حمولتها من 80 إلى 100 طن، وحمولة السنبوك الواحد 1200 كيس.وأكد الجهني أن اللجنة حرصت على إقامة هذه الفعالية بجوار مرفأ الصيادين محملة بالأهازيج والأغاني البحرية التي كان البحارة يرددونها في الماضي عند الإبحار.// انتهى //18:54ت م0249