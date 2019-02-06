الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

استقبل دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية ألبانيا آدي راما، في قصر الملك سعود بالرياض - مقر إقامته - اليوم, صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية على الصعيد الثقافي، وسبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الثقافة، من خلال برامج وأنشطة ثقافية ثرية، تعتمد على مخزون وإرث ثقافي وحضاري غزير لدى الجانين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف، ومن الجانب الألباني سفير الجمهورية الألبانية لدى المملكة الأستاذ سامي شيبا، وعدد من المسؤولين من أعضاء الوفد المرافق لدولة رئيس وزراء ألبانيا.

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19:25ت م

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