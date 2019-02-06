الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واساستقبل دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية ألبانيا آدي راما، في قصر الملك سعود بالرياض - مقر إقامته - اليوم، معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان.وجرى خلال الاستقبال بحث موضوعات عدة تهم البلدين، لاسيما ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وأفضل الوسائل والسبل لدعم تلك العلاقة ودفع إلى آفاقٍ أوسع.حضر اللقاء حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف، ومن الجانب الألباني سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة الأستاذ سامي شيبا، وعدد من أعضاء الوفد المرافق لدولة رئيس وزراء ألبانيا.// انتهى //19:25ت م0256