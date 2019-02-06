عام / تدشين المختبر المركزي في جامعة الأمير سطام بالخرج
الأربعاء 1440/6/1 هـ الموافق 2019/02/06 م واس
السيح 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس
دشنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم, مختبر الجامعة المركزي في كلية العلوم والدراسات الإنسانية ، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.
وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز الحامد, أن المختبر المركزي يأتي ضمن مبادرات وزارة التعليم لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، وسيسهم بمشيئة الله في تحقيق الدور الريادي للجامعة في تطوير البحث العلمي والمعرفة والارتقاء بمستوى الباحثين والطلاب وكذلك خدمة المجتمع ، من خلال إجراء مختلف أنواع التحاليل الكيميائية والبيولوجية لعينات المياه والأغذية و الأدوية والأسمدة والمبيدات الحشرية تحت إشراف كفاءات فنية متخصصة.
وأكد معاليه أن المختبر المركزي بالجامعة سيكون داعماً ومعززاً للإنتاج العلمي من الأبحاث وبراءات الاختراع المتميزة وخدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا ، كما يوفر المختبر فرص تدريب متعددة المستويات لتأهيل الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
// انتهى //
19:29ت م
0259