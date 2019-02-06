الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

حقق فريق الشباب الفوز على الرائد بخمسة أهداف دون رد اليوم في الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز للشباب لكرة القدم .

وسجل خماسية الشباب في هذه المباراة عبد الله الحمدان (هاتريك) وتركي العمار هدفين ، ليرتفع رصيد الشباب إلى 23 نقطة بالمركز الخامس، وتوقف رصيد الرائد عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

ومن المقرر أن تُستكمل مباريات الجولة غدا الخميس بست مواجهات تجمع القادسية والاتحاد، الفتح والاتفاق، التعاون والنصر، الطائي والأنصار، الوحدة والأهلي، أحد والهلال.

يذكر أن الفرق المشاركة في الدوري الممتاز للشباب لكرة القدم تخوض هذا الأسبوع غمار منافسات الجولة الـ 15، التي استطاع قبلها فريق النصر تسجيل الأسبقية، وصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، يليه الهلال بـ 13 نقطة، ثم الأهلي بـ 26 نقطة، فـ الإتحاد برصيد 24 نقطة.





// انتهى //

19:29ت م

0261