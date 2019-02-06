سكاكا 01 جمادي الأخرة1440هـ الموافق 06فبراير2019م واستنطلق غداً بطولة المملكة لسباق الحمام الزاجل تحت اشراف اللجنة السعودية لسباق الحمام الزاجل بالهيئة العامة للرياضة برئاسة عبدالله الشنار، وتستضيفها منطقة الجوف .وقال مدير مكتب هيئة الرياضة بمنطقة الجوف مريح بن مصلح المريح : إن البطولة ستنطلق من ملعب نادي العروبة بمدينة سكاكا السابعة والنصف من صباح يوم غداً الخميس ، ويشارك فيها 403 متسابقين، فيما يصل عدد الحمام المشارك في السباق 4429 من المناطق التالية ، حمام مركز الدمام 2050 حمامه، وحمام مركز القطيف / 1674 حمامه ، وحمام مركز الأحساء/ 525 حمامه، وحمام مركز الرياض /180حمامه، فيما تبلغ مسافة السباق 1100 كم .ورحب المريح بالأندية المشاركة في هذا السباق واللجان العاملة، مؤكداً تقديم جميع التسهيلات للفرق المشاركة .// انتهى //19:35ت م0263