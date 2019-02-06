رياضي / بطولة المملكة لسباق الحمام الزاجل تنطلق غداً بالجوف بمشاركة 403 متسابقين

الأربعاء 1440/6/1 هـ الموافق 2019/02/06 م واس
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سكاكا 01 جمادي الأخرة1440هـ الموافق 06فبراير2019م واس
تنطلق غداً بطولة المملكة لسباق الحمام الزاجل تحت اشراف اللجنة السعودية لسباق الحمام الزاجل بالهيئة العامة للرياضة برئاسة عبدالله الشنار، وتستضيفها منطقة الجوف .
وقال مدير مكتب هيئة الرياضة بمنطقة الجوف مريح بن مصلح المريح : إن البطولة ستنطلق من ملعب نادي العروبة بمدينة سكاكا السابعة والنصف من صباح يوم غداً الخميس ، ويشارك فيها 403 متسابقين، فيما يصل عدد الحمام المشارك في السباق 4429 من المناطق التالية ، حمام مركز الدمام 2050 حمامه، وحمام مركز القطيف / 1674 حمامه ، وحمام مركز الأحساء/ 525 حمامه، وحمام مركز الرياض /180حمامه، فيما تبلغ مسافة السباق 1100 كم .
ورحب المريح بالأندية المشاركة في هذا السباق واللجان العاملة، مؤكداً تقديم جميع التسهيلات للفرق المشاركة .
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19:35ت م
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