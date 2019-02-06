لندن 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي منخفضاً بنسبة 0.07 % ليصل عند مستوى 3212.75 نقطة.وتراجع مؤشري مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 43.26 نقطة ليصل مستوى 11324.72 نقطة، بينما ارتفع مؤشري "أي بي إي إكس 35" الإسباني و "أي إي إكس" الهولندي بمعدل 8.90 نقطة و4.14 نقطة على الترتيب.// انتهى //21:05ت م0282