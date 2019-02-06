الرياض 1 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 6 فبراير 2019م واسأعلنت "رؤية للاستثمار" وشركة "الاتحاد لخدمات الطاقة" اليوم، عن تأسيس شركة في مجال توفير الحلول المتكاملة لكفاءة الطاقة لخدمة منشآت القطاعين العام والخاص في المملكة.وقع اتفاقية الشراكة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، ورئيس مجلس إدارة رؤية للاستثمار (أكوا القابضة سابقاً)، محمد عبدالله أبونيان، خلال الحفل الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون بالرياض.ويأتي تأسيس هذه الشركة انطلاقاً من الهدف السامي الرامي إلى دعم رؤية المملكة 2030 وتعزيز مقومات استدامة الاقتصاد وكفاءته، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتأسيس مرحلة جديدة، عندما أطلق رؤية المملكة 2030 كخارطة طريق نحو تطوير المملكة وتنمية اقتصادها خلال الأعوام الـ 15 القادمة، وشدّد على مفاهيم الاستدامة والكفاءة والحفاظ على المقدرات الوطنية كعناوين رئيسية تشكل الدعامة لرؤية 2030.وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد الطاير أن هذه الشراكة تدعم رؤية القيادة الحكيمة لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتسهم في تحقيق التكامل المنشود بين جميع القطاعات الحيويّة عبر تظافر الجهود لدعم تحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية والمصالح المشتركة التي تصب في إطار تعزيز التنمية المستدامة، معرباً عن فخره في وضع أسس هذه الشراكة مع رؤية للاستثمار في سبيل تطبيق حلول متكاملة.وأضاف الطاير أن هذه الشراكة مع رؤية الاستثمار تعد محطة فارقة في مسيرة الشركة وتندرج ضمن استراتيجيتها القائمة على التوسع إقليميّاً والبحث عن فرص الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن كونها الشراكة الأولى للشركة خارج دولة الإمارات.من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة رؤية للاستثمار، محمد أبونيان، عن سعادته بهذه الخطوة وقال نحن فخورون بشراكتنا مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة ويأتي ذلك ضمن مساعينا لدعم مبادرات كفاءة الطاقة في المملكة والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالاستدامة والكفاءة ودعم أهداف البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة علي الجاسم أن هذه الشراكة ستؤدي إلى نشوء قطاع اقتصادي حيوي مستدام في المملكة العربية السعودية وهو قطاع كفاءة الطاقة، حيث أن شركة الاتحاد لخدمات الطاقة ومن خلال نشاطها في دبي أسهمت في نشوء قطاع اقتصادي يخدم أعمال الاستثمار في حلول كفاءة الطاقة وقد تمكنت حتى الآن من تطبيق هذه الحلول في 2000 منشأة نتج عنها توفير ما بين 25% إلى 35 % من استهلاك الطاقة ما يترجم إلى قرابة 88 جيجاوات وما يزيد عن 1000000م3 من المياه وما يزيد عن 400 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.من جهته أعرب الرئيس التنفيذي للكيان الجديد المنبثق عن هذه الشراكة المهندس إبراهيم عبدالله النصار، عن تفاؤله تجاه المرحلة القادمة، معرباً عن تطلعه إلى المستقبل من خلال هذه الشراكة، وقال نطمح إلى الانطلاق من حيث تتلاقى خبرات وإنجازات الشركاء عبر تقديم حلول متكاملة في مجال كفاءة الطاقة وتعزيز القيمة المضافة في أنشطة عملائنا المستقبليين لتمكينهم من تحقيق معدلات الكفاءة المطلوبة لتنمية قدراتهم التنافسية.الجدير بالذكر أن رؤية للاستثمار هي شركة قابضة سعودية رائدة في مجال الاستثمار وتطوير المشاريع أسست عام 2002 وتركزت استثماراتها في مختلف قطاعات الخدمات الأساسية والغازات الصناعية والأنشطة اللوجستية والصناعية بالإضافة إلى استثمارات أخرى متعددة ضمن قطاع البنى التحتية.// انتهى //21:14ت م0285