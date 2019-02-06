لندن 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسعقدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم خلال زيارة رسمية إلى مدينة بلفاست، مباحثات مع أحزاب إيرلندا الشمالية الخمسة الرئيسة، تناولت ملف المغادرة الأوروبية خصوصًا فيما يتعلق بقضية الحدود.وجددت تريزا ماي خلال المحادثات التزام حكومتها بعدم إنشاء نقاط حدودية في إيرلندا الشمالية، عقب المغادرة الأوروبية، وأبانت أنها ستسعى إلى التحاور مع الاتحاد الأوروبي، بشأن إجراء تعديلات على بند "الخطة الاحتياطية" المدرج ضمن مسودة المغادرة الأخيرة، وذلك من أجل التوصل إلى حل مرضي لجميع الأطراف فيما يتعلق بملف الحدود.// انتهى //21:27ت م0287