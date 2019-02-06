الصياهد 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسأعلنت لجنة التسجيل في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسختها الثالثة المقامة في الصياهد الجنوبية ، إحصائية التسجيل الإضافي بعد فتحه للمرة الأولى في تاريخ المهرجان برسوم مالية متفاوتة حسب الفئة في نهاية شهر يناير الماضي ، وانتهت في 1 فبراير الجاري، واستمر التسجيل لمدة 8 أيام ، استفاد منها 25 مشاركًا في مختلف الفئات والألوان.وبلغ عدد المسجلين في الفترة الإضافية في جميع الفئات كالتالي:فئة 100 : 1فئة 50: 5فئة 30: 4فئة 20 إنتاج: 1فئة الفحل وإنتاجه: 0فئة الفردي: 14يذكر أن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أعلن عن رسوم الفئات التي تود المشاركة في الفترة الإضافية، حيث بلغت رسوم فئة المئة بـ 100 ألف ريال، فيما كان رسوم فئة الخمسين بـ50 ألف ريال وفئة الثلاثين 30 ألف ريال، وجاءت فئة العشرين إنتاج بـ 20 ألف ريال ، ورسوم فئة الفحل وإنتاجه والفردي بـ 10 آلاف ريال.//انتهى//21:49ت م0291