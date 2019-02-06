الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسشاركت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في مؤتمر ومعرض الاستثمار التعديني الأفريقي "اندابا" في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 4 وحتى 7 فبراير، بوفد يترأسه معالي نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وسط حضور دولي كبير يضم رؤساء وزعماء عدد من الدول ووزراء التعدين من مختلف أنحاء العالم .وحاز معرض وكالة الوزارة للثروة المعدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، استحسان الزوار واستمعوا للعديد من العروض عن قطاع التعدين السعودي .وتأتي المشاركة عقب إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للتعدين في إطار رؤية المملكة 2030، التي تعد استراتيجية شاملة ترتكز على السعي لتحقيق التنوع الاقتصادي في المملكة وتحقيق نمو مستدام .وركزت رؤية المملكة2030 على الإمكانات الهائلة الممثلة في الثروات المعدنية الوافرة لديها ، وبالتالي فقد حددت قطاع التعدين بإعتباره الركيزة الثالثة للصناعات السعودية في المملكة، إلى جانب قطاعي النفط والغاز، والبتروكيماويات .وضمن فعاليات المؤتمر، أتيح لزائري المؤتمر فرصة التعرف على المملكة وتراثها المتنوع عبر تنظيم أمسية سعودية في اندابا، حيث اشتملت على الموسيقى السعودية التراثية، التي تستخدم الآلات الشعبية كالربابة والعود والطبول، وتتسم بالرقصات الفلكلورية المميزة المستمدة من المناطق المختلفة بالمملكة، كما تم تقديم القهوة العربية، رمز الضيافة في المملكة ، من مدينة جازان، بجانب أصناف الطعام المحلية، فضلاً عن عرض المجوهرات التقليدية والمنحوتات والورد والياسمين وغيرها الكثير من المعروضات التي تدل على ثراء التراث السعودي.//انتهى //22:00ت م0293