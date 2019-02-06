واشنطن 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم، نظيره الأردني أيمن الصفدي، وذلك على هامش اجتماع وزراء دول التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي الذي عقد في واشنطن.وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين ناقشا العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التقدم الأخير في حملة هزيمة "داعش" والتطورات في سوريا.كما التقى بومبيو في مقر الخارجية الأميركية أمس، نظيره الكولومبي كارلوس هولمز تروجيللو، وأكدا خلال اللقاء على قوة العلاقة الثنائية بين كولومبيا والولايات المتحدة.// انتهى //22:07ت م0294