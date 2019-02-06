حائل 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسعقد مكتب التعليم الأهلي بتعليم حائل ممثلًا بإدارة المعاهد والمراكز الخاصة اليوم اللقاء الأول لقادة معاهد اللغات بالمنطقة، بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي الدكتور محمد البليهي، ومشرف التعليم الأهلي مشعل القرين ومدير إدارة المدارس الأجنبية مفلح الفلاح ومديري معاهد اللغات وذلك في معهد الخليج للتدريب والتعليم.ويهدف اللقاء إلى تطوير المهارات القيادية وتحسين البيئة التعليمية وتأهيلها، والإسهام في بناء المجتمع المعرفي.واستعرض مشرف التعليم الأهلي ، مسؤوليات مدير المعهد ومهام قائد معهد اللغة الإنجليزية التي تتعلق بالبيئة التعليمية والإدارية.// انتهـى // ​22:09ت م0296