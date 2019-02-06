عام / الأمير محمد بن عبدالرحمن يقدم واجب العزاء لأسرة السديري
الأربعاء 1440/6/1 هـ الموافق 2019/02/06 م واس
الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة نايف بن مساعد بن نايف السديري - رحمه الله - خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وأعربت أسرة السديري عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته, سائلين الله العلي القدير أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته .
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22:18ت م
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