القاهرة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسيشارك مجمع الفقه الإسلامي الدولي في المعرض المقام ضمن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الثقافي والفني لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه القاهرة حاليًا بجناح متميز يضم عددًا من أبرز إصدارات المجمع ومجلدات القرارات الصادرة عن الاجتماعات الدورية للمجمع، فضلًا عن الأعداد الصادرة من مجلة المجمع.وحرص مسؤولو الجناح في ضوء توجيهات معالي رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، على عرض فيلم وثائقي للتعريف بالمجمع منذ تأسيسه في عام 1981م، والدورات التي تم عقدها والتي يبلغ عددها حتى الآن 23 دورة استضافتها عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة، فضلًا عن التعريف بأهم المشاريع العلمية التي شارك فيها المجمع.وأوضح مدير مكتب أمين مجمع الفقه الإسلامي المسؤول عن الجناح محمد المنذر رضا الشوك، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن مشاركة المجمع في الدورة الأولى من المهرجان الثقافي لمنظمة التعاون الإسلامي، تركز على الأمن الفكري والموقف الإسلامي من الغلو والتطرف والإرهاب، فضلًا عن طرح الموضوعات الفقهية المستجدة خصوصًا المتعلقة بالمعاملات المالية والاقتصادية.ولفت النظر إلى أن المجمع حريص على مواجهة المغالاة الفكرية للمتطرفين الذين يعتمدون على مفاهيم مغلوطة بعيدة عن الفكر الإسلامي الوسطي، ونسعى لتوضيح مدى الأخطاء التي يرتكبها المغالون وتضر بصورة الإسلام، منوهًا بأن المجمع يسعي أيضًا عن طريق موقعه الإلكتروني إلى نشر قراراته مترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية في إطار مواجهة المفاهيم المغلوطة عن الإسلام.// انتهى //22:43ت م0300