اجتماعي / محافظ الدوادمي يدشن معرض " لوحة من حياتي "
الأربعاء 1440/6/1 هـ الموافق 2019/02/06 م واس
الدوادمي 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس
دشن محافظ الدوادمي زيد بن محمد آل حسين مساء أمس، المعرض الفني التوعوي بذوي الإعاقة " لوحة من حياتي " ، الذي ينظمه فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالمحافظة بالتعاون مع الجمعية السعودية للتربية الخاصة بالدوادمي ، بحضور وكيل المحافظة عبدالله بن مترك العجالين وعدد من مديري الإدارات والمهتمين بالفن التشكيلي بالمحافظة، وذلك بمجمع المكان مول .
وتجول المحافظ والحضور في أرجاء المعرض الذي يأتي للتعريف بذوي الإعاقة وتسليط الضوء على هذه الفئة الغالية ومسؤولية المجتمع تجاههم من خلال الفن التشكيلي ، واستمع الجميع لشرح عن الأعمال الفنية المشاركة في المعرض من قبل مدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بمحافظة الدوادمي أحمد الدحيم .
وشارك في المعرض 21 فنانا وفنانة ، وقد حازت الأعمال المشاركة من ذوي الإعاقة على إعجاب الحضور .
عقب ذلك سلم محافظ الدوادمي الجوائز على الفائزين بجائزة محافظة الدوادمي من أصحاب الأعمال الفنية المشاركة ، وتكريم الجهات المشاركة والداعمة للمعرض، ثم تسلم درعاً تذكاريًا من مدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بمحافظة الدوادمي .
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23:09ت م
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