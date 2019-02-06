الدوادمي 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسدشن محافظ الدوادمي زيد بن محمد آل حسين مساء أمس، المعرض الفني التوعوي بذوي الإعاقة " لوحة من حياتي " ، الذي ينظمه فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالمحافظة بالتعاون مع الجمعية السعودية للتربية الخاصة بالدوادمي ، بحضور وكيل المحافظة عبدالله بن مترك العجالين وعدد من مديري الإدارات والمهتمين بالفن التشكيلي بالمحافظة، وذلك بمجمع المكان مول .وتجول المحافظ والحضور في أرجاء المعرض الذي يأتي للتعريف بذوي الإعاقة وتسليط الضوء على هذه الفئة الغالية ومسؤولية المجتمع تجاههم من خلال الفن التشكيلي ، واستمع الجميع لشرح عن الأعمال الفنية المشاركة في المعرض من قبل مدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بمحافظة الدوادمي أحمد الدحيم .وشارك في المعرض 21 فنانا وفنانة ، وقد حازت الأعمال المشاركة من ذوي الإعاقة على إعجاب الحضور .عقب ذلك سلم محافظ الدوادمي الجوائز على الفائزين بجائزة محافظة الدوادمي من أصحاب الأعمال الفنية المشاركة ، وتكريم الجهات المشاركة والداعمة للمعرض، ثم تسلم درعاً تذكاريًا من مدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بمحافظة الدوادمي .// انتهى //23:09ت م0301