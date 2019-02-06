نجران 01 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واستفقد محافظ شرورة بمنطقة نجران إبراهيم بن عاطف الشهري، اليوم جمرك منفذ الوديعة الحدوي، للوقوف على سير العمل بالمنفذ والخدمات المقدمة للمعتمرين القادمن من الأراضي اليمنية.واطلع الشهري،على إجراءات دخول وخروج المسافرين من المنفذ،والإجراءات المتخذة لمعالجة مشكلة تكدس الشاحنات به، أو الخدمات المقدمة للمعتمرين، كما اطلع على غرفة العمليات المشتركة وما تحتويه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية.وأكد محافظ شرورة، أهمية تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية في سبيل تقديم كافة الخدمات للعابرين والمسافرين عبر منفذ الوديعة، لما ستشهده الأيام القادمة من كثافة في الخروج بالنسبة للشاحنات التجارية وباصات نقل المعتمرين،إضافة إلى خروج أفراد الجاليات اليمنية بمركباتهم الخاصة .// انتهى //23:25ت م0302