جيزان 01 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 06 فبراير 2019م واسبدأ 32 فنانًا وفنانة من التشكيليين بمنطقة جازان مساء اليوم ، في عرض أعمالهم الفنية في معرض " شتاء جازان " للفن التشكيلي ، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة ، وذلك بمركز كادي التجاري بمدينة جيزان .وقص مدير فرع الجمعية بالمنطقة علي زعلة الشريط إيذانًا بتدشين المعرض ، فيما تجول برفقة عدد من الفنانين والنقاد والمتخصصين على أرجاء المعرض الذي يضم 40 لوحة فنية تمثل أعمال المشاركين من مختلف المدارس الفنية المتخصصة .ويُعدّ المعرض الذي يستمر يومين واحدًا من البرامج التي تسعى جمعية الثقافة والفنون من خلالها إلى إتاحة الفرصة أمام الفنانين والفنانات لعرض إبداعاتهم الفنية أمام الجمهور ، وتعزيز مواهبهم والتعريف بإسهاماتهم الفنية .// انتهى //23:33ت م0303