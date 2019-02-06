ثقافي / معرض لإبداعات التشكيليين في شتاء جازان
الأربعاء 1440/6/1 هـ الموافق 2019/02/06 م واس
جيزان 01 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 06 فبراير 2019م واس
بدأ 32 فنانًا وفنانة من التشكيليين بمنطقة جازان مساء اليوم ، في عرض أعمالهم الفنية في معرض " شتاء جازان " للفن التشكيلي ، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة ، وذلك بمركز كادي التجاري بمدينة جيزان .
وقص مدير فرع الجمعية بالمنطقة علي زعلة الشريط إيذانًا بتدشين المعرض ، فيما تجول برفقة عدد من الفنانين والنقاد والمتخصصين على أرجاء المعرض الذي يضم 40 لوحة فنية تمثل أعمال المشاركين من مختلف المدارس الفنية المتخصصة .
ويُعدّ المعرض الذي يستمر يومين واحدًا من البرامج التي تسعى جمعية الثقافة والفنون من خلالها إلى إتاحة الفرصة أمام الفنانين والفنانات لعرض إبداعاتهم الفنية أمام الجمهور ، وتعزيز مواهبهم والتعريف بإسهاماتهم الفنية .
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