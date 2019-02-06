عام / عميد تقنية صامطة يكرم المتدربين المتفوقين
الأربعاء 1440/6/1 هـ الموافق 2019/02/06 م واس
صامطة 1 جمادى الآخرة 1440 الموافق 6 فبراير 2019 م واس
كرم عميد الكلية التقنية بمحافظة صامطة أحمد دربشي اليوم ، 33 متدرباً متميزاً من المتدربين بالكلية.
وهنأ " الدربشي " المكرمين على ما ظهروا به من تميز واجتهاد خلال فترة تدريبهم بالكلية, مباركاً للمتدربين تفوقهم ، حاثاً إياهم على المزيد من الجد والاجتهاد والمحافظة على معدلاتهم التراكمية ، فيما تسلم الطلاب الشهادات التقديرية والجوائز التشجيعية .
وأكد عميد الكلية حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تطوير مهارات ومعارف منسوبيها .
حضر التكريم وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس علي بشبش ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس .
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23:35ت م
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