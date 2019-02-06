أبوعريش 01 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 06 فبراير 2019م واساختتمت غرفة جازان مساء اليوم المرحلة الأولى لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة "مكن لمستقبل زاهر" ، بحضور محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني ورئيس غرفة جازان خالد بن محمد صايغ ، وذلك بقاعة اليرموك للاحتفالات بمحافظة أبوعريش .وهدفت دورة " إدارة المبيعات الحديثة " التي استمرت ثلاثة أيام، - وتعد ختام المرحلة الأولى للمبادرة - ، لرفع زيادة كفاءة الشباب والفتيات ورفع مستوى المعرفة وتسخير الأدوات المختلفة لتمكينهم من تلبية احتياجات السوق وخلق فرص حقيقية لأيدي سعودية ، ضمن جهود غرفة جازان ممثلة بوحدة التدريب والتوطين بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش وصندوق تنمية الموارد البشرية"هدف".واستهدفت المبادرة تدريب 200 شاب وشابة في المرحلة الأولى بمحافظة أبوعريش .وأكد محافظ أبوعريش أهمية المبادرة التي تأتي استمرارًا لبرامج المسؤولية الاجتماعية الفاعلة لتطوير أساليب التعامل وتأهيل الشباب والفتيات بالمحافظة مما يعكس الاهتمام بهذه الفئة لتهيئة سبل النجاح للارتقاء بخدماتهم.من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جازان دور الغرفة في زيادة الوعي الوظيفي لدى الشباب والفتيات ومواكبة ما يتطلبه سوق العمل دعماً لحملة توطين الوظائف.وأشار إلى أن المبادرة تسعى لتوسيع المعرفة والطموحات لدى الشباب والفتيات للدخول في سوق العمل وإمكانية الحصول على فرص وظيفية بشكل واسع.// انتهى //23:41ت م0306